» Quatro bairros de Fortaleza terão academia ao ar livre igual à da Beira-Mar; veja quais

A academia ao ar livre da Beira-Mar, em Fortaleza, acaba de ser ampliada e vai servir de modelo para a instalação de novas estruturas em bairros da periferia da cidade. A Prefeitura anunciou, nesta terça-feira (22), a criação de quatro novas unidades nos bairros Planalto Ayrton Senna, Jóquei Clube, Granja Lisboa e Antônio Bezerra, como parte de um esforço para descentralizar espaços públicos voltados à prática de atividade física gratuita.

A iniciativa é fruto de uma parceria com a empresa Mude, especializada em mobiliário urbano, e está sendo executada pela Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) em conjunto com as Secretarias Regionais.

🧘🏻♀️ Na Beira-Mar, a estrutura foi ampliada com cinco novos espaços cobertos por pergolados, ideais para a prática de atividades como yoga e alongamento. O local também ganhou uma nova arena de areia para esportes como vôlei, futevôlei e beach tennis, além de sinalização em LED e um espaço de apoio para armazenamento de equipamentos.

O modelo passa agora a ser replicado em outras regiões da cidade. A primeira nova unidade foi instalada na Praça Avenida Nova, no Planalto Ayrton Senna. Estão previstas ainda as entregas de equipamentos nas praças Paula Ney (Jóquei Clube), Santa Cecília (Granja Lisboa) e Joaquim Nogueira (Antônio Bezerra), esta última com conclusão prevista até setembro.

💪🏻 Assim como na Beira-Mar, as novas academias contarão com piso emborrachado e os mesmos equipamentos de musculação de uma academia tradicional, permitindo treinos completos em espaço público. A operação será realizada pela empresa Mude, com acompanhamento de profissionais de educação física. Os treinos devem ser agendados previamente pelo aplicativo da empresa.

⌚ As atividades funcionam de segunda a quinta-feira, das 6h às 10h e das 16h às 20h, e aos finais de semana das 7h às 11h.