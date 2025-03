» Quase 3 milhões de cearenses recebem o Bolsa Família; benefício é única renda de 1 a cada 3 habitantes

Quase 3 milhões de cearenses recebem o Bolsa Família, o que representa, em média, um a cada três habitantes do estado, de acordo com informações do Governo Federal.

Atualmente, o valor mínimo mensal é de R$ 600, com acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos e o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (de sete a 18 anos) e por gestante.

Especialistas ouvidos pelo jornalismo da Jangadeiro alertam que é necessário que o Estado adote outras políticas públicas para que a população não fique dependente desses programas sociais e conquiste a autonomia financeira.

📲 Confira a explicação do economista Thiago Holanda e do mestre em políticas públicas Blesser Moreno.