» Quase 150 mil pessoas saem da fome no Ceará

Quase 150 mil pessoas deixaram a situação de insegurança alimentar no Ceará em 2024. Em 2023, a fome atingia 540 mil cearenses, enquanto o problema atingia 391 mil em 2024, uma redução de 28%.

O Ceará foi o 5º estado do Nordeste e o 12º do Brasil com o maior número de habitantes que saíram da situação de fome. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (10).

A situação de fome é a classificação de insegurança alimentar grave. Apesar da melhora nesse segmento mais avançado do problema, mais de 3 milhões de pessoas ainda estão em algum dos três níveis de insegurança alimentar no Ceará. Isto é, ainda possuem alguma preocupação em relação ao acesso a alimentos.

O número de cidadãos que vivem com segurança alimentar, com acesso regular e suficiente a alimentos, foi de 6,2 milhões em 2024. Esse valor estava em 5,8 milhões em 2023, o que significa que houve um aumento de 7,5%.

Em relação aos domicílios particulares cearenses, de um total que ultrapassa 3,3 milhões, 30% estavam com algum grau de insegurança alimentar em 2024. A maioria (65%) está na classificação leve (incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro); 21% estão no grau moderado (ocorre redução na quantidade de alimentos entre os adultos) e 15%, no grave (a família reduz a quantidade de alimentos também entre as crianças).

Em 2023, a insegurança alimentar estava presente em 35% dos 2,09 milhões de domicílios particulares do Ceará.

O avanço aconteceu em todos os graus de insegurança alimentar, mas foi maior em relação à quantidade de domicílios com insegurança alimentar grave. O Estado passou para 149 mil em 2024, enquanto eram 203 mil em 2023. A redução foi de 26,6%.

A pesquisa foi realizada no quarto trimestre de 2024. O grau de segurança ou insegurança alimentar é definido levando em consideração os eventos ocorridos nos domicílios nos três meses anteriores à coleta, seguindo os critérios da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA).