» Quase 10 milhões de pessoas e empresas terão chave Pix excluída devido a irregularidades na Receita Federal

A partir de junho, as instituições financeiras que permitem transferências monetárias via Pix serão obrigadas a excluir as chaves de pessoas e empresas que apresentem irregularidades nos cadastros da Receita Federal.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

A medida foi implementada pelo Banco Central (BC) com o objetivo de aumentar a segurança e evitar golpes no sistema de transferências.

VEJA QUEM TERÁ A CHAVE PIX REMOVIDA:

– Pessoas com CPF em situação cadastral suspensa, cancelada, falecida ou nula na Receita Federal.

– Empresas com CNPJ em situação suspensa, inapta, baixada ou nula.

O assunto gerou dúvidas entre os brasileiros. Afinal, como consultar minha situação cadastral na Receita Federal e, se necessário, como regularizar? Pessoas com imposto de renda a pagar ou com nome sujo poderão continuar usando o Pix?

Essas e outras perguntas são respondidas nesta publicação. Deslize para o lado e confira os detalhes.