» Quando trocar a escova de dente? Dentista esclarece dúvidas sobre saúde bucal

Todo mundo quer manter os dentes limpos e o hálito fresco, não é mesmo? Porém, mesmo escovando os dentes corretamente, muita gente esquece de um detalhe essencial: trocar a escova de dentes no momento certo.

Muitos dentistas recomendam a substituição a cada três meses. No entanto, a cirurgiã-dentista Amanda

Oliveira explica que esse intervalo pode variar, dependendo de outros fatores como estado das cerdas.

“Se as cerdas estiverem desgastadas, é indicado trocar a escova de dentes, pois o item perde sua função principal, que é escovar corretamente”, afirma. Segundo ela, o mesmo vale para escova de crianças.

A dentista também orienta que a escova seja substituída após a recuperação de gripes, covid-19 ou outras infecções. “É indicado trocar para evitar a reinfecção”, , garante.

“Trocar a escova de dentes é importante para manter a saúde bucal em dia. A higienização adequada reduz o acúmulo de placa bacteriana e ajuda a prevenir cáries e tártaro”, ressalta.

Não é preciso gastar muito com uma escova de dentes. Para a dentista, o melhor modelo é aquele que possui “cerdas macias, alinhadas e cabo reto”.

A escova de dentes também precisa ser armazenada corretamente, de preferência, longe do vaso sanitário. “Ela deve ser guardada em locais higienizados, longe da umidade. Por exemplo, se você deixa a escova exposta sobre a pia do banheiro, ao dar descarga, ela pode entrar em contato com bactérias presentes no ambiente” alerta.

Portanto, a recomendação é armazená-la em suportes fechados. Alguns modelos já vêm com essa proteção. Ela ressalta que esses recipientes também devem ser higienizados regularmente e que as escovas só devem ser guardadas após estarem completamente secas.