» Projeto oferece “banho solidário” a crianças em situação de rua; saiba como ajudar

Um banho pode parecer algo simples, mas para muitas crianças em situação de rua, ele representa dignidade e cuidado. Em Fortaleza, o projeto Banho Digno Kids transforma esse gesto cotidiano em um ato de amor, oferecendo higiene e acolhimento aos pequenos que mais precisam.

“Levamos fralda, perfume, talco, colônia… tudo o que uma criança necessita”, contou o idealizador, Milton Mendes, em entrevista ao Jornalismo da Jangadeiro. Criado em 2017, o projeto conta com uma van equipada com três banheiros e até um berçário, que percorre praças e ruas da capital cearense, levando muito mais que limpeza: leva também afeto.

A caminhada, no entanto, não tem sido fácil. Milton relembra o momento em que a carroça usada no início do projeto foi roubada. “Infelizmente roubaram a nossa carroça, com um garrafão de mil litros… mas a gente não desistiu”, afirmou.

Com perseverança, ele e a equipe mapeiam, de moto, os locais onde há mais crianças necessitando do serviço, para então levar a van até lá. “Como a demanda tem aumentado muito, a gente faz muito ali na praça dos voluntários”, comenta Milton.

O Banho Digno Kids aceita doações por Pix, através do CNPJ 48.849.147/0001-87 – Mission Sertão. “Estamos precisando demais, principalmente de manutenção do carro, pra trocar algumas correias… e o principal, que são os produtos higiênicos, fralda, roupinha, talco, xampu, sabonete, em geral para criança”.