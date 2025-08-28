» Projeto “Café nos trilhos” une memória ferroviária e apresentação teatral neste domingo em Fortaleza

A capital cearense recebe neste domingo (31) a nona edição do projeto “Café nos trilhos: um passeio entre museus”, iniciativa gratuita que integra cultura, história e artes cênicas. Realizado pelo Museu Ferroviário Estação João Felipe e pelo Museu da Indústria, o percurso combina visita mediada e espetáculo teatral, com 30 vagas disponíveis ao público.

A atividade tem início no Museu Ferroviário Estação João Felipe, onde os visitantes poderão conhecer a exposição “Nos trilhos do tempo: Histórias da ferrovia do Ceará”, que aborda o impacto das linhas férreas no transporte do café, conectando áreas produtoras aos centros de comercialização do estado.

Na sequência, o público é conduzido em caminhada pelo Centro de Fortaleza até o Museu da Indústria, na Rua Dr. João Moreira. Lá será apresentada a esquete teatral “À Sombra das Ingazeiras”, da Trupe Caba de Chegar, com texto de Cupertino Freitas e Haroldo Aragão.

Ambientada na década de 1930, a encenação narra a trajetória de um agricultor que sonha em retomar o cultivo de café da família. No entanto, um encontro inesperado na Estação Ferroviária de Antônio Diogo, em Redenção, coloca em risco a realização do objetivo.

A participação é gratuita e limitada a 30 pessoas — sendo 15 vagas com inscrição prévia pelo Instagram do Museu Ferroviário (@museuferroviariojoaofelipe) e 15 presenciais, preenchidas por ordem de chegada.

Serviço

📍 Museu Ferroviário Estação João Felipe (Rua 24 de Maio, s/n, Centro) e Museu da Indústria (Rua Dr. João Moreira, 143, Centro, Fortaleza)

📅 Domingo, 31 de agosto

⏰ 10h30 às 12h30

🎟 Gratuito – 30 vagas (15 via inscrição on-line e 15 no local, sujeito à lotação)