» Programação do mês das crianças em Fortaleza; confira atividades gratuitas na capital

Fortaleza terá uma série de atividades gratuitas para celebrar o Dia das Crianças. Neste domingo (12), programações gratuitas para toda a família acontecem na Cidade da Criança, das 8h às 12h, o público poderá aproveitar oficinas, atividades circenses, trilhas ecológicas, contação de histórias e cinema. Já no Parque do Cocó, o projeto Vem Pro Parque retorna com brincadeiras, aventuras ao ar livre e o espetáculo Bichos do Brasil, da Cia Pia Fraus, às 10h.

A Secretaria da Proteção Social (SPS) promove, a partir de segunda-feira (13), uma semana de brincadeiras, oficinas e shows nos Zonas Vivas, em residenciais habitacionais.

Já a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secultfor, preparou programação cultural durante todo o mês de outubro, com música, contação de histórias, espetáculos e oficinas em diversos equipamentos culturais.

🎶 Na Vila das Artes, haverá oficinas de música e animação; nas bibliotecas municipais, contações de histórias e festas temáticas; e no Teatro São José, o musical “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate”.

O Cineteatro São Luiz também entra na celebração com três espetáculos gratuitos, nos dias 15, 29 e 31. As apresentações acontecem sempre às 12h30.

➡️ Confira no carrossel todas as atividades e horários.