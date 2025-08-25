» Prisão domiciliar de Bolsonaro é justa para a maioria dos brasileiros, aponta Genial/Quaest

A maioria dos brasileiros considera justa a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (25). Chega a 55% o índice de pessoas que apoiam a pena imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, enquanto 39% a consideram injusta e 6% não sabem responder.

Além disso, a maioria dos brasileiros considera que a chamada de vídeo feita por Bolsonaro nos atos bolsonaristas do dia 3 de agosto, que motivou o decreto da prisão domiciliar, foi realizada propositalmente para provocar o ministro.

Na pergunta “por que você acha que Bolsonaro participou da chamada de vídeo?”, 57% responderam que “Bolsonaro queria provocar Alexandre de Moraes, e fez isso de propósito”, 30% acham que “Bolsonaro não compreendeu bem as regras impostas por Alexandre de Moraes e errou” e 13% não souberam responder.

Segundo a pesquisa, o Nordeste é a região brasileira que mais considera justa a prisão domiciliar. Na questão de renda, os que recebem até dois salários mínimos são os que puxam os números para cima. As mulheres consideram a medida mais justa em relação aos homens, bem como as pessoas que possuem entre 16 e 34 anos. Os católicas, em sua maioria, também consideram a prisão justa, o que não se repete quando são considerados os evangélicos.

VEJA OS NÚMEROS

📌 Consideram mais justa a prisão de Bolsonaro aqueles que:

-se definem de esquerda, mas não lulistas (93%);

-declaram voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno de 2022 (84%);

-moram do Nordeste do Brasil (65%);

-têm renda familiar até dois salários mínimos (62%);

-se declaram católicos (62%);

-têm de 16 a 34 anos (59%);

-têm até o ensino fundamental completo (56%).

📌 Consideram injusta a prisão de Bolsonaro aqueles que:

-se definem bolsonaristas (87%);

-declaram voto em Bolsonaro no 2º turno de 2022 (83%);

-se definem evangélicos (57%).

A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.