» PRF transfere fiscalização de dois trechos da BR-116 e BR-222 para Polícia Rodoviária Estadual

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deixou de ter competência para fiscalizar dois trechos urbanos de rodovias federais em Fortaleza e Caucaia. A mudança foi oficializada nesta segunda-feira (18), com a publicação do Termo de Transferência nº 34/2025, que transfere a administração e fiscalização para órgãos do Estado do Ceará.

A alteração abrange o trecho entre o km 0 e o km 14,2 da BR-116/CE, da Avenida 13 de Maio até o Anel Viário de Fortaleza, e da BR-222/CE, entre o km 0 e o km 5,4, da Avenida Bezerra de Menezes até o Entroncamento Acesso Leste Caucaia.

Com características urbanas, esses trechos concentram tráfego intenso nos horários de pico, circulação de pedestres e ciclistas, além de múltiplos acessos e saídas para vias locais. A partir de agora, a fiscalização e o policiamento passam a ser responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE).

Apesar da transferência, a PRF informou que continuará realizando rondas e prestando auxílio aos usuários até a conclusão do período de transição, quando a gestão estadual assumirá integralmente as atividades de fiscalização.