» Preso quinto suspeito de envolvimento na morte de subtenente da PM no Pirambu

Um homem, de 26 anos, suspeito de envolvimento em homicídios registrados no Grande Pirambu, em Fortaleza, foi preso nesta quarta-feira (30). Entre as mortes, está a do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), ocorrida em janeiro deste ano, no bairro Pirambu. O corpo do policial foi encontrado com marcas de tiro e com uma faca cravada na nuca. Com essa prisão, sobe para cinco o número de capturados envolvidos no crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi preso na mesma região dos crimes. Ele já possui duas passagens por homicídios e antecedentes por integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menor e adulteração de sinal identificador de veículos. As investigações apontam que o suspeito é integrante de um grupo criminoso e responsável por mortes registradas no Pirambu e bairros próximos.

Após ser localizado e preso, ele foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde dois mandados de prisão preventiva por crimes de homicídios foram cumpridos em desfavor dele. Agora, ele encontra-se a disposição da Justiça.

A ação contou com o apoio de equipes da 8ª e 11ª Delegacias do DHPP, além dos Núcleos Operacionais e de Inteligência do Departamento.