» Presidente da Câmara defende PEC da Blindagem e diz que debate foi distorcido

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou a defender a chamada PEC da Blindagem, durante evento nesta segunda-feira (22).

Segundo Motta, o debate em torno da emenda foi distorcido, não sendo articulado para blindar parlamentares de processos por crimes comuns, mas sim para resguardar o livre exercício do cargo, impedindo que parlamentares sejam perseguidos ou sofram restrições indevidas.

💬 “Nós temos deputados sendo processados por crimes de opinião, temos deputados sendo processados por discursos na Tribuna, temos deputados sendo processados por uso das redes sociais. Essa é a realidade do país hoje”, disse Motta durante o evento promovido pelo banco BTG Pactual.

A declaração acontece um dia após a série de manifestações contra a PEC que levaram milhares de pessoas às ruas para protestar contra a decisão neste domingo (21).

O político foi um dos principais alvos das manifestações, devido ao seu papel na aprovação da PEC. Os críticos e manifestantes argumentaram que as propostas buscam isentar os parlamentares dos processos criminais que estão envolvidos.

Durante o evento, Motta também comentou sobre os protestos tanto de esquerda quanto de direita que tem tomado o Brasil recentemente. Segundo ele, elas mostram que a democracia “segue mais viva do que nunca”.