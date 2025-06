» Prefeitura abre seleção com salários de R$ 6 mil com 100 vagas para Educação

A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção pública para a formação de cadastro de reserva, para profissionais que trabalharão como formadores da Secretaria Municipal de Educação (SME). O edital de n° 99/2025 oferta 100 vagas, na qual 40 são destinadas à Educação Infantil e 60 aos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

As inscrições devem ser realizadas até 22 de junho, pelo link https://concursos.fortaleza.ce.gov.br/. A taxa de inscrição é no valor de R$120. Podem se inscrever candidatos que tenham o ensino superior completo.

Inicialmente, o contrato de trabalho é de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação. O processo terá duas etapas de caráter eliminatório e classificatório: a primeira etapa é a análise curricular, e a segunda uma prova didática, em forma de aula expositiva. Com a carga horária de 40 horas semanais, a remuneração mensal é de R$ 6.026,61, com regime de trabalho nos turnos manhã e tarde.

A oportunidade pode ocorrer nos seis distritos de educação do município ou na academia do professor Darcy Ribeiro. Algumas das atribuições são: elaboração e condução de formações para professores e coordenadores pedagógicos, acompanhamento técnico às unidades escolares e implementação de práticas pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A seleção é uma parceria com o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). O edital tem validade de 12 meses e pode ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.