» Prefeito de Aquiraz vira réu na Justiça por supostas contratações irregulares durante a pandemia

O prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), se tornou réu em uma ação penal pela suposta contratação irregular 470 servidores durante a pandemia da covid-19, em 2021. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria dos Crimes contra o Patrimônio Público (Procap). O prefeito negou qualquer irregularidade.

Conforme o MPCE, o prefeito teria contratado esses servidores sem autorização legal, aumentando os gastos da prefeitura de forma indevida durante estado de calamidade pública. Os gastos com pessoal teriam saltado de R$ 10,3 milhões para R$ 13 milhões. O órgão ministerial denuncia o gestor por crime de responsabilidade.

Por meio de nota, Bruno Gonçalves garantiu que provará na Justiça que não houve qualquer contratação irregular ou aumento indevido de despesas com pessoal. “Tenho plena confiança de que a Justiça reconhecerá que todas as medidas adotadas foram tomadas dentro da legalidade e sempre com foco na preservação do interesse público e no bem-estar da população de Aquiraz”.

Ainda segundo o prefeito, “as contratações realizadas pela gestão municipal sempre tiveram como prioridade a assistência à população em um momento de extrema necessidade”.