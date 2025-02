» Precisando de renda extra? Escola de Gastronomia Social oferta curso gratuito de Ovos de Páscoa

O Carnaval ainda nem passou, mas já tem gente de olho na Páscoa. A Escola de Gastronomia Social (EGSIDB), por exemplo, abriu inscrições para uma nova temporada de cursos rápidos gratuitos que incluem Ovos de Páscoa. Ao todo, são dez cursos que compõem mais de 300 vagas, voltadas tanto para iniciantes quanto para entusiastas que desejam aprimorar suas técnicas culinárias.

Além de gratuitos, os cursos são realizados em um ambiente totalmente equipado, com ingredientes de qualidade e metodologias acessíveis. A programação abrange diferentes áreas da gastronomia.

💻 As inscrições podem ser feitas online, diretamente no site da Escola de Gastronomia Social (www.gastronomiasocial.org.br), ou se optar, é possível realizar a inscrição presencialmente na escola. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, por isso é importante garantir a participação o quanto antes.

O ciclo 1 de cursos já está com inscrições abertas até esta quarta-feira (12). O resultado será divulgado no dia 14 e as aulas serão de 17 a 21 de fevereiro. Confira os cursos ofertados:

– Cozinha food truck oriental (on-line | tarde)

– Cozinha Serra e Sertão (presencial | manhã)

– Massas e Molhos (presencial | tarde)

– Lanches saudáveis e lucrativos (presencial | noite)

– Sanduíches: faça e venda

– Chocolates: Ovos de Páscoa (presencial | noite)

O ciclo 2 de cursos estará com inscrições abertas nos dias 18 e 19 de fevereiro. O resultado será divulgado no dia 21 e as aulas serão de 24 a 28 de fevereiro. Confira os cursos ofertados:

– Comida de Boteco: petiscos e entradas (on-line | noite)

– Pizzas artesanais (presencial | noite)

– Sobremesas geladas (presencial | noite)

– Marketing Digital: Geração de conteúdo para redes sociais (on-line | noite)

📌 SERVIÇO

Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Endereço: Rua Manuel Dias Branco, 80 – Cais do Porto

Inscrições e mais informações: www.gastronomiasocial.org.br | @escolagastronomiasocial

E-mail: coordenacaopedagogica.gastronomiasocial@idm.org.br

WhatsApp: (85) 99295 6179 | (85) 99295 2122