» Precisa vacinar seus animais? Shopping de Fortaleza terá vacinação gratuita para pets

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

18h30

FM - SEGUNDA A SEXTA

6h às 7h, 9h20 às 11h

Precisa vacinar seus animais? Shopping de Fortaleza terá vacinação gratuita para pets

por Gabriele Reinaldo - 19/09/2025 às 19:23

Ter um animal de estimação requer muita atenção com a saúde dos animais, e para isso, é importante sempre manter o cartão de vacinas dos cães e gatos atualizado.

Pensando nisso, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal e da Secretaria Municipal de Saúde, promove, neste sábado (20), a segunda Vacinação Pet no shopping Parangaba.

A ação inicia às 10h e segue até às 14h. Os animaizinhos poderão contar com vacinação antirrábica e consultas veterinárias.

📌 É recomendado que para a vacinação antirrábica, os cães e gatos tenham pelo menos 3 meses de idade. Além disso, a vacina deve ser aplicada anualmente para a proteção do animal.

🐈 SERVIÇO
Vacinação Pet
Data: 20/9 (sábado)
Horário: das 10h às 14h
Local: Shopping Parangaba, Piso L2, próximo ao Vapt Vupt (Rua Germano Franck, 300 – Parangaba)

Veja também

Cidade

Passagem de ônibus em Fortaleza seria R$ 7,30 se não houvesse subsídios, diz Sindiônibus
Política

Cid Gomes rompe com Elmano de Freitas e Camilo Santana: “o PT está decidindo tudo”, diz deputada Lia Gomes
Segurança

Unidade prisional no Ceará registra fuga de sete detentos na madrugada deste domingo

Últimas notícias

Cidade

Passagem de ônibus em Fortaleza seria R$ 7,30 se não houvesse subsídios, diz Sindiônibus
Política

Cid Gomes rompe com Elmano de Freitas e Camilo Santana: “o PT está decidindo tudo”, diz deputada Lia Gomes
Segurança

Unidade prisional no Ceará registra fuga de sete detentos na madrugada deste domingo
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM