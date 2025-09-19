» Precisa vacinar seus animais? Shopping de Fortaleza terá vacinação gratuita para pets

Jangadeiro FM
BandNews FM
por Gabriele Reinaldo - 19/09/2025 às 19:23
Ter um animal de estimação requer muita atenção com a saúde dos animais, e para isso, é importante sempre manter o cartão de vacinas dos cães e gatos atualizado.
Pensando nisso, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal e da Secretaria Municipal de Saúde, promove, neste sábado (20), a segunda Vacinação Pet no shopping Parangaba.
A ação inicia às 10h e segue até às 14h. Os animaizinhos poderão contar com vacinação antirrábica e consultas veterinárias.
📌 É recomendado que para a vacinação antirrábica, os cães e gatos tenham pelo menos 3 meses de idade. Além disso, a vacina deve ser aplicada anualmente para a proteção do animal.
🐈 SERVIÇO
Vacinação Pet
Data: 20/9 (sábado)
Horário: das 10h às 14h
Local: Shopping Parangaba, Piso L2, próximo ao Vapt Vupt (Rua Germano Franck, 300 – Parangaba)
