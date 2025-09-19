» Precisa vacinar seus animais? Shopping de Fortaleza terá vacinação gratuita para pets

Ter um animal de estimação requer muita atenção com a saúde dos animais, e para isso, é importante sempre manter o cartão de vacinas dos cães e gatos atualizado.

Pensando nisso, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal e da Secretaria Municipal de Saúde, promove, neste sábado (20), a segunda Vacinação Pet no shopping Parangaba.

A ação inicia às 10h e segue até às 14h. Os animaizinhos poderão contar com vacinação antirrábica e consultas veterinárias.

📌 É recomendado que para a vacinação antirrábica, os cães e gatos tenham pelo menos 3 meses de idade. Além disso, a vacina deve ser aplicada anualmente para a proteção do animal.

🐈 SERVIÇO

Vacinação Pet

Data: 20/9 (sábado)

Horário: das 10h às 14h

Local: Shopping Parangaba, Piso L2, próximo ao Vapt Vupt (Rua Germano Franck, 300 – Parangaba)