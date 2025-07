» Postos de saúde de Fortaleza ofertam exame de HPV para pessoas LBT com útero

Três postos de saúde da rede municipal de Fortaleza estão oferecendo teste de HPV por autocoleta. A ação é voltada especialmente para pessoas LBT (Lésbicas, Bissexuais e Trans) com útero. O atendimento é feito com agendamento prévio pelo Núcleo de Apoio ao Cidadão (NAC) E é preciso levar o documento de identidade.

📍 CONFIRA OS LOCAIS

– Dr. Antônio Ciríaco (Parangaba)

– Dom Aloísio Lorscheider (Itaperi)

– Pedro Sampaio (Conj. Palmeiras)

O exame é feito em parceria com a Fiocruz e usa tecnologia de biologia molecular, mais sensível que o preventivo comum. Para o coordenador das Redes de Atenção Primária e Psicossocial, Erlemus Soares, a oferta desse exame representa uma inovação com impacto direto na ampliação do acesso.

💬 “Estamos ofertando na rede pública uma tecnologia mais sensível, segura e acessível, que respeita a autonomia das mulheres e de todas as pessoas com útero. É mais um avanço de Fortaleza na promoção da equidade e na prevenção do câncer de colo uterino”, afirma.

🧪 São 600 kits disponíveis nessa primeira fase e a coleta é feita pela própria pessoa, com orientação da equipe. A medida antecipa as diretrizes do Ministério da Saúde (MS) que irá incorporar ao SUS, neste ano e em todo o país, o teste molecular de DNA HPV com autocoleta.

🧬 Diferente do exame citopatológico tradicional, que identifica alterações nas células do colo do útero, o teste de biologia molecular com autocoleta detecta diretamente a presença do DNA do vírus HPV, permitindo maior sensibilidade na identificação de infecções de risco. Além de contribuir com a promoção da autonomia e do cuidado íntimo com respeito e privacidade.