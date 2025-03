» Polo Automotivo do Ceará tem incentivos autorizados e vai fabricar “carros modernos, elétricos e híbridos”

A certidão que garante a concessão de incentivos fiscais para o Polo Automotivo do Ceará foi publicada no Diário Oficial da União. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas nesta quarta-feira (26).

O investimento inicial prevê aporte de R$ 400 milhões. “Isso significa que a empresa que apresentou a proposta tem agora a garantia dos benefícios fiscais, das isenções necessárias para que ela se instale e passe a produzir veículos no estado do Ceará”, disse Elmano em vídeo publicado nas redes sociais. “Serão carros modernos, elétricos e híbridos, fabricados no Ceará”, acrescentou.

HORIZONTE É O LOCAL DO POLO

O Polo será localizado no município de Horizonte e, segundo o Governo do Estado, iniciará as atividades baseado em um modelo inédito de planta automotiva multimarcas no Brasil. Serão produzidos veículos por encomenda terceirizada. Há uma estimativa de 9 mil empregos diretos e indiretos gerados no decorrer dos anos.

A parceria é com a Comexport, a maior empresa brasileira de comércio exterior e “supply chain” (traduzido como cadeia de suprimentos, é o conjunto de processos que envolve produção, distribuição e entrega de um produto ao consumidor) do Brasil. Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, GM, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche são exemplos de marcas que atuam no país por meio da Comexport.