» Polícia prendeu mais de 260 criminosos durante o final de semana

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

18h30

FM - SEGUNDA A SEXTA

6h às 7h, 9h20 às 11h

Polícia prendeu mais de 260 criminosos durante o final de semana

por Gabriele Reinaldo - 22/09/2025 às 19:35

(Foto: Paulo Cavalcanti/SSPDS)

As forças de segurança do Ceará prenderam 261 suspeitos de diversos crimes entre as 18h da última sexta-feira (19) e as 6h desta segunda-feira (22). As prisões ocorreram em Fortaleza, na Região Metropolitana e no interior do estado.

As ações fazem parte da Operação Integração Saturação Total, que tem o objetivo de combater crimes violentos letais e intencionais, além de enfrentar a atuação de grupos criminosos no estado.

Ao todo, foram: 61 presos em Fortaleza; 49 na Região Metropolitana; 54 na região Norte e 68 na região Sul.

Além das prisões em flagrante, a operação também resultou na captura de 29 suspeitos com mandados de prisão em aberto. Todos os detidos foram encaminhados às unidades da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Os suspeitos são investigados por uma série de crimes, incluindo: posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo, receptação, roubo a pessoa, roubo de veículo, tráfico de drogas, associação criminosa, descumprimento de medidas protetivas de urgência, violência doméstica, ameaça, estupro de vulnerável, furto, furto qualificado, lesão corporal dolosa e homicídio doloso.

Veja também

Política

André Figueiredo não reconhece decisão que suspendeu intervenção e diz que vai expulsar Cid do PDT
Solidariedade

Pais trocam festa de aniversário do filho por doação de mil fraldas a hospital onde bebê ficou internado
Política

Moraes compara atos de Eduardo Bolsonaro nos EUA à tentativa de golpe

Últimas notícias

Política

André Figueiredo não reconhece decisão que suspendeu intervenção e diz que vai expulsar Cid do PDT
Solidariedade

Pais trocam festa de aniversário do filho por doação de mil fraldas a hospital onde bebê ficou internado
Política

Moraes compara atos de Eduardo Bolsonaro nos EUA à tentativa de golpe
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM