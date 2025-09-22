» Polícia prendeu mais de 260 criminosos durante o final de semana

As forças de segurança do Ceará prenderam 261 suspeitos de diversos crimes entre as 18h da última sexta-feira (19) e as 6h desta segunda-feira (22). As prisões ocorreram em Fortaleza, na Região Metropolitana e no interior do estado.

As ações fazem parte da Operação Integração Saturação Total, que tem o objetivo de combater crimes violentos letais e intencionais, além de enfrentar a atuação de grupos criminosos no estado.

Ao todo, foram: 61 presos em Fortaleza; 49 na Região Metropolitana; 54 na região Norte e 68 na região Sul.

Além das prisões em flagrante, a operação também resultou na captura de 29 suspeitos com mandados de prisão em aberto. Todos os detidos foram encaminhados às unidades da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Os suspeitos são investigados por uma série de crimes, incluindo: posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo, receptação, roubo a pessoa, roubo de veículo, tráfico de drogas, associação criminosa, descumprimento de medidas protetivas de urgência, violência doméstica, ameaça, estupro de vulnerável, furto, furto qualificado, lesão corporal dolosa e homicídio doloso.