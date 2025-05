» Polícia prende suspeito de matar cliente dentro de supermercado no Mondubim

O homem suspeito de envolvimento na morte de um cliente em um supermercado do bairro Mondubim, em Fortaleza, foi preso nessa segunda-feira (12). O homem, de 24 anos, é apontado como um dos autores do homicídio e quem teria pilotado a motocicleta utilizada no crime.

O suspeito foi localizado e preso no bairro Prefeito José Walter. Ele já possui passagens por homicídio doloso, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo.

Após a prisão, foi levado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e encontra-se à disposição da Justiça. A polícia segue em buscas por outros envolvidos no crime.

RELEMBRE

O crime aconteceu na tarde do domingo (11), quando um cliente foi morto por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial. Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 23 anos, também tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Durante a ação, um funcionário do estabelecimento foi atingido por um disparo e socorrido a uma unidade de saúde.