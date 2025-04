» PMCE mantém punição de policial que postou vídeos mostrando rotina de trabalho

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) manteve a sanção com dois dias de permanência disciplinar à policial militar Mayara Kelly Mota Gomes da Silva, que publicou vídeos nas redes sociais mostrando sua rotina de trabalho. Em uma das publicações, a soldado ensina como fazer um torniquete. Em outro vídeo, ela fala sobre o trabalho enquanto lava uma viatura.

A decisão foi publicada no Boletim de Comando Geral (BCG) dessa terça-feira (22). Segundo a corporação, Mayara Kelly transgrediu o Código Disciplinar da PMCE, que proíbe o militar de “solicitar ou provocar publicidade visando a própria promoção pessoal”.

Mayara Kelly é lotada no 1ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e possui quase 50 mil seguidores no Instagram. Em sua última publicação, nesta quarta-feira (23), ela escreveu: “lute contra as injustiças com coragem e bravura; que não seja por você, mas por tua descendência. Uma injustiça cometida contra um, é uma injustiça cometida contra todos”.

ENTENDA

A divulgação dos vídeos fez com que a policial feminina fosse alvo de uma sindicância instaurada pelo Comando da Polícia Militar, que considerou a exposição não autorizada de símbolos institucionais como infração disciplinar de natureza grave. O caso ganhou repercussão na internet, com entidades considerando a medida “desproporcional” e “excesso de poder”.

Em sua defesa, a soldado afirmou que gravou os vídeos com intenção de informar, educar e incentivar seguidoras que desejem entrar na corporação. Apesar do recurso, a punição foi mantida.