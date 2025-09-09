» Placar no STF está 2 a 0 para condenar Bolsonaro; julgamento será retomado na quarta

Placar no STF está 2 a 0 para condenar Bolsonaro; julgamento será retomado na quarta

por Gabriele Reinaldo - 09/09/2025 às 19:51

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Após os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino se manifestarem nesta terça-feira (9) a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus, o julgamento da tentativa de golpe de Estado será retomado na quarta-feira (10) pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ocasião, votarão os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que, junto com Dino e Moraes, compõem a Primeira Turma do STF, responsável por conduzir a ação penal.

O primeiro a votar foi o relator do caso, ministro Moraes, que considerou o ex-presidente líder de uma organização criminosa, já que o grupo teria se organizado de forma hierarquizada entre julho de 2021 e 8 de janeiro de 2023, data da invasão às sedes dos Três Poderes.

O ministro Dino, por sua vez, aceitou integralmente a denúncia da trama golpista apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os magistrados podem pedir vista (mais tempo para analisar o caso), concordar com o relator ou apresentar alguma divergência, total ou parcial, em relação ao voto de Moraes.

Os réus serão condenados ou absolvidos por maioria, ou seja, três votos definem o destino de cada acusado.

O chamado “Núcleo 1” da trama golpista responde pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado.

