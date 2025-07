» Pipas na rede elétrica deixaram mais de 22 mil cearenses sem energia neste ano, aponta Enel

Soltar pipa é uma das brincadeiras favoritas das crianças cearenses. No entanto, é preciso ter cuidado para não atingir a fiação elétrica, já que isso pode causar acidentes graves e deixar comunidades inteiras sem energia.

Apenas neste ano, já foram registradas 41 ocorrências envolvendo pipas na fiação elétrica no Ceará, de acordo com a Enel, empresa responsável pelo fornecimento e distribuição de energia no estado. O número pode parecer pequeno, mas deixou 22,8 mil pessoas sem eletricidade.

Em 2024, foram registradas 303 ocorrências. Ao todo, 206.887 pessoas ficaram sem energia devido a pipas presas à rede elétrica.

Segundo a Enel, no mês de julho, período de férias escolares e início da temporada de ventos no estado, as incidências costumam aumentar.

A Enel ressalta que as interrupções no fornecimento geram grandes transtornos aos clientes, impactando tanto as atividades comerciais quanto a rotina das pessoas.

O problema, no entanto, vai além da falta de energia. Linhas de pipa podem desgastar a fiação, causar curtos-circuitos e até provocar choques elétricos graves.

Por isso, além das campanhas de conscientização, a orientação dos pais durante as brincadeiras é essencial.

⚠️ DICAS DA ENEL PARA SOLTAR PIPA COM SEGURANÇA:

-Escolha lugares abertos, longe da rede elétrica, como parques e campos;

-Nunca tente recuperar uma pipa enroscada em fios ou postes;

-Evite usar materiais metálicos ou “rabiolas”, que aumentam o risco de acidentes;

-Nada de empinar pipa na chuva, ela pode virar um para-raios!

-Cerol e linha chilena são proibidos e perigosos para todos, inclusive para a rede elétrica.