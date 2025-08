» Pet Ceará Móvel chega a Iguatu; veja como agendar atendimento gratuito

Você tem um gato ou cachorro e quer castrá-lo de forma gratuita? O Pet Ceará Móvel chega ao município de Iguatu na próxima segunda-feira (04). O equipamento ficará estacionado na Praça da Igreja do Prado até sábado (09).

O atendimento é realizado mediante agendamento, que deve ser feito pelo site www.protecaoanimal.ce.gov.br/. Para se inscrever, o tutor do animal deve informar seus dados e os do pet, além de escolher com antecedência a data e o horário para o atendimento.

No dia agendado, o pet será examinado, castrado e após a cirurgia, receberá cuidados no pós-operatório, com medicação, colar elizabetano e microchip.

📌 Serviço

Pet Ceará Móvel em Iguatu

Data: 4 a 9 de agosto

Horário: a partir de 8h

Endereço: Praça da Igreja do Prado, Rua 13 de maio, S/N – Iguatu

O Pet Ceará Móvel é realizado pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Animal (Sepa).

(Foto: Secretaria da Proteção Animal)