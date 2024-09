Pesquisa Jangadeiro/Ideia: veja avaliação da gestão de Sarto e Elmano - TV Jangadeiro

O levantamento Jangadeiro/Ideia divulgou as avaliações das gestões de José Sarto (PDT) na Prefeitura de Fortaleza e de Elmano de Freitas (PT) no Governo do Ceará.

Confira:

A gestão do atual prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), que está no último ano de seu primeiro mandato, é avaliada como ótima ou boa por 31% dos eleitores, de acordo com o levantamento. A pergunta feita aos entrevistados foi: “Como você avalia a gestão atual da Prefeitura de Fortaleza?”

Entre os participantes, 6% consideram a administração de Sarto como ótima, 25% como boa e 28% a avaliaram como regular. Já 15% classificaram a gestão como ruim e 23% como péssima. Ao todo, 3% não souberam responder.

Avaliação do Governo do Estado:

O levantamento também avaliou a gestão do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que foi eleito em 2022 e já completou um ano e oito meses de mandato. O petista, que é padrinho político do candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), obteve os seguintes resultados:

– Ótimo: 5%

– Bom: 31%

– Regular: 28%

– Ruim: 15%

– Péssimo: 19%

– Não sabe: 3%

Os entrevistados foram questionados: “Como você avalia a gestão atual do governo do Estado do Ceará até o momento?”

O levantamento foi realizado entre os dias 26 e 30 de agosto, com a participação de 1.000 pessoas, maiores de 16 anos, residentes e aptas a votar em Fortaleza. Com um índice de confiança estimado em 95%, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-08820/2024.