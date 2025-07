» Pesquisa Genial/Quaest: 46% dos deputados reprovam governo Lula

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (2) pela Genial/Quaest revela que 46% dos deputados federais reprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 27% dos parlamentares aprovam a gestão, enquanto 24% acham que o petista faz uma gestão regular e 3% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

📊

Negativo: 46% (eram 42% em maio de 2024);

Positivo: 27% (eram 32%);

Regular: 24% (eram 26%);

Não sabem/Não responderam: 3% (era 1%).

Os parlamentares também reprovam, em sua maioria, a relação de Lula com o Congresso. Para 51% deles, o chefe do Executivo não tem uma boa relação com o Legislativo, 30% veem o vínculo como neutro, enquanto 18% aprovam a atual situação entre os dois Poderes.

Houve um aumento dos parlamentares que consideram baixas as chances de aprovação de agendas do governo Lula. Em maio de 2024, havia um empate numérico: 47% consideravam as chances altas e 47%, baixas. Na pesquisa atual, 57% consideram baixas, e 36% consideram altas.

O levantamento ouviu 203 dos 513 deputados, entre 7 de maio e 30 de junho, e tem 4,5 pontos porcentuais de margem de erro para mais ou para menos.

A maioria dos deputados (50%) acredita que um candidato de oposição é o favorito para vencer as eleições de 2026, ante 35% que ainda veem Lula ou um nome do governo como os potenciais vencedores. Outros 15% não sabem ou não responderam.

Para 49% deles, o principal nome da oposição é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enquanto outros 13% creem que é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Também são citados: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 6%; o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 5%; o governador do Paraná Ratinho Jr. (PSD), com 4%; o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União), com 3%; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 1%. O prefeito de Sorocaba Rodrigo Manga (Republicanos), o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) ou outro nome não pontuaram. Já 19% não sabem ou não responderam.