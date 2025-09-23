» Pequenos negócios impulsionam a economia e o futuro dos municípios

Governar uma cidade não é tarefa fácil. Diariamente, gestores tomam decisões que influenciam diretamente a vida das pessoas. Mais do que resolver problemas, eles devem gerar soluções de desenvolvimento, que passam também pelo fortalecimento da economia municipal.

Fortalecer a economia local traduz-se em gerar emprego e renda para a população e receita pública para a administração municipal, o que aumenta a capacidade de investimento em ações e projetos relevantes para a cidade. Isto requer a execução de uma agenda política que apoie os pequenos negócios.

Esta categoria empresarial responde por mais de 90% das empresas instaladas no país e garante a manutenção de empregos e de renda nos territórios onde estão inseridas. Em uma relação direta com a comunidade atendida, as micro e pequenas empresas integram elementos sociais, econômicos e ambientais, moldando a matriz do desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, tão importante quanto executar políticas públicas voltadas à saúde, educação, assistência social e infraestrutura, é priorizar a dinamização das economias locais, com ações de estímulo à cultura empreendedora, formalização, desburocratização da abertura de empresas, acesso ao crédito facilitado, inovação e ampliação do acesso a mercados às micro e pequenas empresas.

No Ceará, são diversas as experiências reconhecidamente bem-sucedidas lideradas por gestores municipais empreendedores. O Sebrae/CE realiza, valoriza e apoia iniciativas que contribuem com os municípios na execução de políticas públicas de fomento aos pequenos negócios, tais como a Rede Empresa Mais Simples, o Fórum das MPE e as Salas do Empreendedor.

Esse compromisso conjunto é essencial para promover um ambiente de negócios mais próspero e inclusivo, fortalecendo as micro e pequenas empresas cearenses e impulsionando o desenvolvimento sustentável e duradouro do estado.

▪️ Joaquim Cartaxo é arquiteto urbanista e diretor superintendente do Sebrae/CE.