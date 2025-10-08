» Pena mais dura: quem vender bebida alcoólica para crianças pode pegar até 6 anos de prisão

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

18h30

FM - SEGUNDA A SEXTA

6h às 7h, 9h20 às 11h

Pena mais dura: quem vender bebida alcoólica para crianças pode pegar até 6 anos de prisão

por Gabriele Reinaldo - 08/10/2025 às 19:35

Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes é crime no Brasil. Agora, a pena pode chegar a até 6 anos de prisão, caso a bebida seja de fato ingerida pelo menor.

O texto que amplia a punição foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (8).

Antes, a punição variava de 2 a 4 anos de reclusão. Com a nova regra, a pena pode ser aumentada de um terço até a metade, caso a substância seja efetivamente consumida pelo menor de idade.

A punição também vale para outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica.

“Atualmente, o ECA já prevê punição para a entrega desses produtos — independentemente do consumo. Com a mudança, o juiz pode ampliar a punição com base na intensidade do dano causado”, declarou a Presidência, em comunicado.

Veja também

Eleições 2024

Bismark Maia anuncia pré-candidatura de Roberta Cardoso à Prefeitura de Aracati
Ceará

Cidades da Região Metropolitana de Fortaleza ganham novas linhas de ônibus
Política

Moraes determina prisão definitiva de Zambelli; deputada perdeu o mandato e pode ser extraditada

Últimas notícias

Eleições 2024

Bismark Maia anuncia pré-candidatura de Roberta Cardoso à Prefeitura de Aracati
Ceará

Cidades da Região Metropolitana de Fortaleza ganham novas linhas de ônibus
Política

Moraes determina prisão definitiva de Zambelli; deputada perdeu o mandato e pode ser extraditada
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM