» Pedido de Carmelo Neto para usar sobrenome “Bolsonaro” recebe parecer contrário da Procuradoria

A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) emitiu parecer contrário ao requerimento feito pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL) para alteração de seu nome parlamentar de “Carmelo Neto” para “Carmelo Bolsonaro”.

De acordo com o parecer, o pedido “não apresentou justificativa formal para a mudança”.

A solicitação, recebida no dia 30 de julho, foi encaminhada pelo Departamento Legislativo à Procuradoria-Geral da Casa. Agora, o requerimento e o parecer seguem para análise e decisão da Mesa Diretora da Alece, a quem cabe a decisão final.

A solicitação do deputado, presidente do PL no Ceará, ocorreu um dia após ser decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

“Não foi para aparecer, foi para deixar claro que o lado que eu estou. Eu escolhi carregar o nome não de um bandido, mas de um homem inocente que está sendo perseguido, preso sem julgamento graças a uma canetada de um juiz tirano. Meu gesto é simbólico, mas cheio de significado”, justificou Carmelo nas redes sociais.