» Parque do Cocó terá vacinação, brincadeiras e contação de histórias de graça para toda a família

Que tal aproveitar um dia em família com atividades gratuitas para todas as idades e gostos? Neste domingo (24), o Parque do Cocó, em Fortaleza, será palco de uma programação especial em celebração ao Dia da Infância.

O evento tem início às 8h e contará com brincadeiras, vacinação, contação de histórias, atividades circenses e ecológicas, entre outras atrações.

Confira a programação:

-Circo Escola

-Brincadeiras para crianças

-Atividades para pais e filhos

-Blitz da Paternidade Ativa

-Brincadeiras da Cidade Mais Infância

-Vacinação

-Contação de histórias

-Atividades ecológicas

-Atração cultural

O “Dia D da Infância” é uma iniciativa do Governo do Ceará, realizada dentro da programação do Agosto Verde, mês dedicado à Primeira Infância. O objetivo é promover reflexões sobre as condições de vida e os direitos das crianças no Brasil e no mundo.

A Secretaria da Proteção Social (SPS) estima a participação de 3 mil pessoas no evento. A ação é realizada em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), Secretaria da Cultura (Secult), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria da Saúde (Sesa).

“Quando a gente pensou no Dia D ser comemorado em um parque da cidade, pensamos na garantia dos direitos da criança ao brincar. E esse vai ser um dia que ela vai ter acesso ao brincar, à brincadeira, em um local cheio de natureza”, explica a coordenadora do Programa Mais Infância Ceará, Dagmar Soares.

Serviço

Dia D da Infância

Quando: Domingo (24)

Horário: de 8h às 12h

Onde: Parque Estadual do Cocó – Av. Padre Antônio Tomás, s/n, Cocó, Fortaleza