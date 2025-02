» Para Lula, “esse país só vai dar certo no dia que a classe média voltar para a escola pública”

Em discurso sobre investimentos na educação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a classe média deveria voltar para a escola pública. A declaração aconteceu nesta segunda-feira , durante a cerimônia de entrega do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.

💬 “Esse país só vai dar certo no dia que a classe média voltar para a escola pública. E só vai voltar para a escola pública, quando ela melhorar. Já foi assim: os grandes intelectuais brasileiros estudaram em escolas públicas. Marilena Chauí, Florestan Fernandes, Paulo Freire, são filhos de escola pública. De que tempo? No tempo que quem podia ir para a escola eram poucos. Aí você dá qualquer coisa de qualidade quando uma pequena minoria pode estudar. Mas, quando é todo mundo, é preciso um pouco mais de recursos, um pouco mais de dinheiro. E é isso que nós estamos fazendo”, afirmou.

Lula também criticou quem cria obstáculos ao piso salarial para os professores e afirmou que enquanto for presidente não faltarão recursos para a educação.

💬 “Tem gente que acha que é muito dinheiro para o professor ganhar R$ 4.800. Toda vez que a gente quer fazer algo a mais, alguém diz ‘não tem dinheiro’, o que é normal. Isso vale num sindicato, associação de bairro, de futebol, o papel do tesoureiro é sempre dizer que ‘não’ e o papel do outro é sempre querer mais. Agora, o ‘não’ do tesoureiro e a reivindicação do cara eu posso decidir. E, enquanto, eu for presidente da República não vai faltar recurso para a gente recuperar a educação desse país. Porque é uma condição de vida e uma aposta que estamos fazendo no país”.

📗 80% DAS CRIANÇAS ALFABETIZADAS

Ainda em sua fala, Lula comentou sobre a meta de chegar até 2030 com 80% das crianças entre 7 e 8 anos de idade alfabetizadas, por meio do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

“É este o compromisso que precisamos assumir diante do futuro desse país, que não pode mais atravessar um outro século sendo eternamente um país em via de desenvolvimento. Tá na hora de a gente ser um país desenvolvido. E a gente nunca será desenvolvido se a gente não apostar na educação”.

