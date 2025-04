» Pagamento do retroativo do reajuste salarial de servidores estaduais começa neste mês

Os servidores estaduais receberão, ainda no mês de abril, o retroativo do reajuste salarial. O anúncio foi realizado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em publicação nas suas redes sociais nesta terça-feira (29). Segundo ele, o pagamento será realizado em duas parcelas, sendo a primeira em abril, e a segunda em agosto.

💬 “Informo aos milhares de servidores públicos estaduais que já autorizei o pagamento do retroativo do reajuste salarial em duas parcelas, sendo a primeira já na folha deste mês, e a segunda na folha de agosto. Seguimos firmes na valorização dos nossos profissionais”, diz o informe na íntegra.

REAJUSTE DE 5,83%

Em fevereiro, o governador Elmano de Freitas anunciou que o reajuste seria de 5,83%. A aplicação será de 4,83% retroativo a janeiro e mais 1 ponto percentual (5,83%) a partir de setembro, representando ganho real acima da inflação. O reajuste dos servidores representa R$ 820 milhões no orçamento estadual. Com o reajuste já anunciado dos professores, o incremento total é de R$ 1,1 bilhão.