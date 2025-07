» Paciente cria esculturas durante internação com materiais recicláveis

Capela, helicóptero, ambulância, barcos e até carros: todos feitos com papelão, papel, travas e materiais recicláveis como equipos de soro. As mãos por trás dessas miniaturas artesanais são de Cleson Felipe Martins, de 51 anos, internado durante quase um mês no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza.

💬 Durante a internação, Cleson redescobriu o prazer de criar. “Quando eu me internei aqui, deu vontade de começar de novo a fazer essas peças. Eu já tinha tentado, mas não tinha gostado do resultado. Pedi o material e fiquei tentando. Ficava até de madrugada. Quando vi que consegui, não parei mais”, contou animado.

💬 A nova rotina, além de aliviar o tempo no leito, teve reflexos diretos no tratamento. Segundo o enfermeiro Francisco Adenor Martins, coordenador da unidade, a dedicação ao artesanato ajudou na recuperação de Cleson. “Ele começou aos poucos, recolhendo material. Isso me chamou atenção. Foi uma forma de ocupar a mente e o tempo. Quando ele chegou era mais quieto, mais na dele. Progrediu bem, e todos ficaram admirados”, relembra.

Ao todo, foram 18 peças feitas à mão durante a internação. A produção não passou despercebida: pacientes, acompanhantes e profissionais começaram a fotografar e encomendar os objetos. O que era passatempo virou fonte de renda. “As pessoas começaram a perguntar o valor, então resolvi vender, e deu certo”, relata Cleson, que deixou o hospital nesta segunda-feira (21).

🤩 De alta e com o coração cheio de planos, Cleson parte com a certeza de que seu talento vai além da recuperação. “Vou voltar para casa com saúde e dinheiro”, celebra.