» Órfãos da covid-19 receberão auxílio financeiro de R$ 500 por mês no Ceará

Crianças e adolescentes do Ceará que ficaram órfãos de pai e mãe em decorrência da pandemia de covid-19 irão receber um auxílio financeiro de R$ 500 mensais.

O benefício será pago pelo Governo do Ceará. A medida, proposta pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta quarta-feira (24) e aguarda sanção.

A expectativa é que, até 2027, o programa atenda 386 crianças e adolescentes de diferentes regiões do Ceará. De acordo com a proposta, os beneficiários serão selecionados em parceria com entidades sociais.

Os recursos destinados ao pagamento do auxílio virão do Fundo Mais Infância Ceará (Femic), vinculado à Secretaria da Proteção Social (SPS).

O benefício faz parte do programa Ceará Acolhe, voltado à proteção social de crianças e adolescentes em situação de orfandade por conta da pandemia de Covid-19.