» Oito pessoas são flagradas em torneio de caça ilegal no Ceará; animais foram resgatados

Um torneio de caça ilegal a animais silvestres foi interrompido na zona rural de Lavras da Mangabeira, no Ceará, e oito pessoas foram conduzidas à delegacia por crime ambiental neste domingo (10). Foram apreendidos quatro tatu-galinhas vivos e dois cães utilizados para caça, que foram examinados e devolvidos ao habitat natural.

Os capturados têm idades entre 19 e 35 anos, sendo sete naturais da Paraíba e um do Ceará. Durante a fiscalização, uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar, flagrou os suspeitos na posse dos animais silvestres, frutos da caça ilegal na região.

O grupo foi apresentado na Delegacia Regional de Icó, onde foi registrado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) com base na Lei de Crimes Ambientais.

A legislação brasileira prevê pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa, para quem mata, persegue, caça, comercializa ou mantém animais silvestres sem a devida autorização.