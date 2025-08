» O que você diria a Donald Trump? “Hey, man. Take it easy”

➡️ Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Se você fosse o Lula e ligasse para Donald Trump, o que diria? “Hello, Mr. President, we have jabuticabas” seria uma opção, mas ele já disse isso nas redes. Perdeu a graça. No papel do operário que enriqueceu fazendo política, um self-made man à brasileira, algo mais descontraído, no estilo Janja, poderia render: “Hello, my friend. Fuck you, Elon Musk”. Ou não. O doido poderia se melindrar, alegando que só bilionários podem esculhambar outros bilionários.

E se você fosse o Eduardo Bolsonaro, que garante ter grande influência nos EUA, o que diria? “Thank you, man! My dad’s very happy, okay?” Depois, sugeriria ao Donald (veja a intimidade) manter a taxação até anistiarem o pai. O risco seria ouvir algo como “perdeu, mané”.

Se eu mesmo ligasse, pensaria “you’re a papangu”, mas não diria, com receio da Lei Magnitsky. O assunto é sério, eu sei. Porém, as bravatas de esquerda e de direita diante do tarifaço e das sanções contra Alexandre de Moraes mostram que seriedade é artigo raro. E a experiência me diz que, ao final, a conta dessas confusões vai ser paga pelos brasileiros comuns, tudo para preservar a nossa soberania, é claro.

Por falar em soberania, inspirados em Davi contra Golias, políticos de todas as regiões e naipes, os Poderes e a imprensa questionam o arbítrio estrangeiro. Ouço o coro triunfante da Copa de 70: “De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração!”

É isso! Quem manda aqui somos nós. Se bem que uns mais que os outros. Metade dos brasileiros não têm esgoto. Corrupções, como o caso do INSS, seguem impunes. Emendas parlamentares são caso de polícia. Maranguape lidera o ranking nacional da violência, seguida de perto por Caucaia e Maracanaú. Quem dera a indignação geral contra as ingerências americanas fosse a mesma nesses casos. Mas não é. Culpar Trump é mais conveniente do que assumir os próprios fracassos. “Brazil is for Brazilians”.

(Foto: Reprodução/AP)

▪️ Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.