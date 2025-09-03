» O acordo Mercosul e União Europeia vai sair do papel? Lucena em 90 segundos

O acordo do Mercosul e União Europeia vai sair do papel? Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais, responde em 90 segundos. Confere no vídeo!

A Comissão Europeia deve colocar em pauta, nesta quarta-feira (3), a votação da parte comercial do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A decisão é considerada um passo fundamental para que o tratado avance.

“A Comissão Europeia representa os estados membros e é formada pelos chefes de governo de todos os países. Se for aprovada, o acordo vai para o parlamento europeu, bloco que representa a população. Se for votado e aprovado no parlamento europeu, aí sim a parte comercial entra em vigor”, explica Lucena.

Um dos pontos mais sensíveis do debate envolve a França, que receberá tratamento especial no que diz respeito a produtos agrícolas considerados estratégicos. A medida pode alterar os termos finais do tratado.

Segundo Lucena, em um cenário global marcado por políticas protecionistas e novas barreiras comerciais, como as defendidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a efetivação do acordo seria positiva para ampliar as exportações brasileiras, do Mercosul e também da União Europeia.

