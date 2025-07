» Novo cardápio escolar municipal terá pratinho toda sexta e incluirá professores e servidores

Professores e servidores da rede municipal de ensino de Fortaleza passarão a ter direito à alimentação escolar a partir de agosto. A novidade, anunciada nesta terça-feira (15) pela Prefeitura, acompanha também a reformulação do cardápio das escolas públicas municipais. Com proteínas todos os dias, a merenda escolar passa a ter o tradicional pratinho junino todas as sextas-feiras.

Segundo o prefeito Evandro Leitão (PT), o cardápio foi elaborado com o apoio de nutricionistas da Secretaria Municipal da Educação (SME), priorizando alimentos naturais, regionais e que valorizam a cultura alimentar local.

“O nosso cardápio será modificado. Todo o nosso cardápio de segunda a sexta-feira. As escolas da nossa rede contarão com novo cardápio, pensado com cuidado pelos nutricionistas da SME, priorizando alimentos naturais e que valorizam nossas tradições alimentares e ampliando o potencial nutritivo das refeições”, disse Evandro em vídeo publicado nas redes sociais.

Entre os pratos que serão servidos estão baião de dois com farofa de ovos, macarronada com frango e milho verde, cuscuz com carne e legumes, além do tradicional “pratinho” com arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa.

Embora o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) preveja refeições apenas para alunos, o município vai realizar um aporte de recursos próprios para garantir o benefício a todo o corpo escolar, sem alterar o vale-alimentação já concedido aos professores e servidores.

O prefeito destacou ainda que às quartas-feiras o cardápio poderá ser escolhido pelas escolas, tornando a alimentação ainda mais participativa.

“Estamos investindo na educação de forma sensível e estruturada, cuidando não só do ensino, mas também da saúde e bem-estar de todos que fazem parte da rede municipal”, afirmou Evandro Leitão.

O anúncio foi feito ao lado do secretário municipal da Educação, Edvan Alencar, e da secretária adjunta Ermita Paixão, que foram elogiados pelo prefeito pelo trabalho desenvolvido à frente da pasta.