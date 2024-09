Nova pesquisa Jangadeiro/Ideia revela cenário eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza - TV Jangadeiro

A 36 dias da votação do primeiro turno, a pesquisa eleitoral Jangadeiro/Ideia para a Prefeitura de Fortaleza revela que o candidato Capitão Wagner (União Brasil) lidera a intenção de votos com 31% de preferência entre os entrevistados.

Concorrendo à reeleição, José Sarto (PDT) aparece em segundo lugar, com 24%. Em seguida, surgem André Fernandes (PL) e Evandro Leitão, com 16% e 14%, respectivamente. Com uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, esses dois últimos candidatos estão tecnicamente empatados.

Na sequência, aparece Eduardo Girão (NOVO), com 3%. Técio Nunes (PSOL) foi indicado por 0,4% dos respondentes, o mesmo percentual de Zé Batista (PSTU). Chico Malta (PCB) alcançou 0,3%, enquanto George Lima (Solidariedade) foi citado por 0,2%.

Os votos em branco, nulos e ninguém somam 5%, enquanto 6% não souberam. Os números referem-se à pesquisa estimulada, na qual são indicados os nomes dos candidatos.

O levantamento foi realizado entre os dias 26 e 30 de agosto, com a participação de 1.000 homens e mulheres, maiores de 16 anos, residentes e aptos a votar em Fortaleza, no Ceará.

Com um índice de confiança estimado em 95%, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-08820/2024. Esta é a segunda pesquisa eleitoral Jangadeiro/Ideia sobre a sucessão municipal, a primeira após a realização dos debates O Povo e PontoPoder, portanto já reflete a desenvoltura dos candidatos.

Embora a porcentagem mude, a posição dos candidatos permanece a mesma na pesquisa espontânea, na qual os entrevistados mencionam em quem pretendem votar sem serem apresentados à lista completa.

Confira os dados da pesquisa espontânea, na qual os entrevistados mencionam em quem pretendem votar sem serem apresentados à lista completa:

Veja a evolução dos quatro primeiros colocados:

Índice de rejeição dos candidatos:

José Sarto: 32%

Capitão Wagner: 26%

Evandro Leitão: 26%

André Fernandes: 22%

Eduardo Girão: 19%

Técio Nunes: 19%

Zé Batista: 19%

Chico Malta: 17%

George Lima: 16%

Não rejeita nenhum: 3%

Não sabe: 3%