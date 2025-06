» Não para, não para… de piorar! Adivinha quem paga a conta?

➡️ Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Outro dia recebi uma mensagem urgentíssima da Receita Federal. Aflito, como qualquer inocente, mas receoso de ter cometido algum erro involuntário, ainda que eu seja somente um assalariado, descobri que devia apenas uma de oito parcelas do Imposto de Renda do ano anterior. A autoridade foi clara: ou pagava, ou ficaria com o nome sujo. Paguei.

Conto isso para mostrar a abismal distância entre as realidades de cidadãos comuns, sonegadores profissionais e governos perdulários. O desastre fiscal brasileiro é um dramalhão repetitivo: os bandidos sempre vencem e não existem mocinhos. Os gastos públicos não param de subir, sem que os privilégios das autoridades e os desperdícios da ineficiência sejam cortados. Já os custos para os contribuintes não param de piorar.

Vamos a alguns casos, colhidos no noticiário desta semana: “Governo Lula pede que STF suspenda ações de restituição por fraude ao INSS”. Pois é, mas não falta dinheiro para algumas vantagens: “Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que autoriza parlamentares a acumularem a aposentadoria com o salário de qualquer mandato eletivo”. Medida que conta com apoio de partidos de esquerda e de direita.

E não para por aí: “Ceará tem a segunda gasolina mais cara e o diesel mais caro do Nordeste”. Além disso, depois de décadas, o “Ceará tem mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais”, o que mostra que a manutenção da pobreza rende votos.

Não faz muito tempo, deputados estaduais passaram a receber R$ 5 mil para gastos com saúde, sem necessidade de comprovação alguma. A farra também não para. Como todos sabem, os ministérios e as secretarias não param de se multiplicar para remunerar as legiões do nepotismo e contemplar acordos políticos. Empresas e trabalhadores que se virem para pagar essa conta que não para de crescer, ao passo que os serviços oferecidos em contrapartida não param de piorar. Até quando?

▪️ Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.