» Mulheres a partir dos 40 anos terão acesso a mamografia no SUS, mesmo sem sintomas

Mulheres entre 40 e 49 anos terão acesso garantido ao exame de mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo sem sinais ou sintomas de câncer. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (23), pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

💬 “Garantir a mamografia a partir dos 40 anos no SUS é uma decisão histórica. Estamos ampliando o acesso ao diagnóstico precoce em uma faixa etária que concentra quase um quarto dos casos de câncer de mama. Enquanto alguns países erguem barreiras e restringem direitos, o Brasil dá o exemplo ao priorizar a saúde das mulheres e fortalecer o sistema público”, afirmou Padilha.

A partir dos 40 anos, o recomendado é que o exame seja realizado sob demanda, em decisão conjunta com o profissional de saúde. A paciente deve ser orientada sobre os benefícios e desvantagens de fazer o rastreamento. A faixa etária de 40 a 49 anos concentra 23% dos casos da doença, e a detecção precoce aumenta as chances de cura.

Outra decisão anunciada é a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo, quando a mamografia deve ser solicitada preventivamente a cada dois anos. Antes, a idade limite era de 69 anos, e agora passará a ser até os 74 anos. Quase 60% dos casos de câncer estão concentrados dos 50 aos 74 anos, e o envelhecimento é um fator de risco para o câncer de mama.

O Ministério da Saúde ressaltou, ainda, que o programa Agora Tem Especialistas tem o objetivo de criar, no Brasil, a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do mundo.

💬 “Isso envolve pesquisa, inovação, formação de profissionais, fortalecimento do Inca e parceria com estados e municípios. O que estamos anunciando neste Outubro Rosa não é apenas para este mês, mas para deixar um legado permanente para as próximas gerações,” explicou Padilha.

#JornalJangadeiro #CâncerdeMama #SUS #JJFeed #JJSaúde