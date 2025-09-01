» MP entra com recurso contra absolvição de réus da Chacina do Curió

O Ministério Público do Ceará (MPCE) ingressou com recurso no Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) contra a decisão que absolveu sete policiais militares acusados de integrar o chamado “Núcleo da Omissão” na Chacina do Curió, ocorrida em 2015, em Fortaleza.

A sentença foi divulgada neste domingo (31) pelo TJCE, após sete dias de julgamento na 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. Foram absolvidos os policiais militares:

* Daniel Fernandes da Silva

* Gildácio Alves da Silva

* Luís Fernando de Freitas Barroso

* Farlley Diogo de Oliveira

* Renne Diego Marques

* Francisco Flávio de Sousa

* Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa

Segundo o MPCE, os réus estavam em serviço na área e tinham o dever legal de intervir, podendo evitar a tragédia, mas permaneceram inertes.

💬“O resultado desse júri não era o esperado pelo Ministério Público e, por isso, interpomos recurso para ser julgado pelo Tribunal de Justiça. É um processo complexo, com várias fases e a gente está se preparando para este próximo julgamento, que vai ocorrer agora em setembro, buscando novamente a condenação e a responsabilização de todos os envolvidos naquele fatídico episódio que ocorreu em 2015. Em todos as fases houve recursos e os processos ainda serão apreciados pelo TJ, então provavelmente haverá novos júris”, declarou o procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho.

O processo é considerado complexo e vem sendo analisado em etapas pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza. Até setembro de 2025, os 30 réus deverão ter passado por julgamento. O próximo júri está marcado para 22 de setembro, no Fórum Clóvis Beviláqua, envolvendo outros três acusados.

Os julgamentos anteriores tiveram resultados distintos. Em junho de 2023, quatro réus foram condenados. Em agosto do mesmo ano, oito policiais militares foram absolvidos por negativa de autoria, com revogação de medidas cautelares — decisão que também foi alvo de recurso. Já em setembro de 2023, outro júri resultou em condenação parcial, desclassificação de crimes e absolvições.