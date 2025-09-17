» Motoristas de aplicativo serão multados se usarem celular enquanto dirigem? AMC explica

Motoristas de aplicativo serão multados se usarem celular enquanto dirigem? AMC explica

por Gabriele Reinaldo - 17/09/2025 às 19:43

Motoristas de aplicativo podem usar o celular como ferramenta de trabalho, desde que o veículo esteja parado e em suporte adequado. A orientação foi reforçada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) durante reunião com trabalhadores por aplicativo em Fortaleza, na terça-feira (16), quando foram discutidas medidas de segurança no trânsito e a fiscalização por videomonitoramento.

“Os motociclistas que realizam entregas ou transportam passageiros podem exercer suas atividades com tranquilidade. Entendemos que é possível utilizar o celular para aceitar viagens ou consultar o GPS, desde que o veículo esteja parado e o aparelho fixado em suporte adequado”, explicou o gerente de Operação e Fiscalização da AMC, André Luís Barcelos.

O técnico também esclareceu que os profissionais não serão autuados pelo simples toque no celular nesses momentos, mas reforçou a importância de buscar áreas seguras para essas ações, a fim de evitar riscos no trânsito.

“O uso do celular sem esses cuidados provoca muitos acidentes. Por isso, é fundamental utilizá-lo apenas quando o veículo estiver parado, preferencialmente nas faixas de retenção para motocicletas ou em locais seguros, e pelo tempo estritamente necessário para se localizar ou aceitar e recusar corridas”, destacou.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir manuseando ou segurando um telefone celular é uma infração gravíssima, com penalidade de multa no valor de R$ 293,47 e 7 pontos adicionados à CNH.

Assim como em outras cidades do país, a fiscalização do uso do celular é realizada tanto pelos agentes de trânsito em campo quanto pelo videomonitoramento com imagens em tempo real.

