» Motociclista cai em buraco de viaduto na Av. Aguanambi

Uma motociclista e uma passageira sofreram um acidente ao cair em um buraco no viaduto da Avenida Pontes Vieira nesta terça-feira (27), em Fortaleza. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

De acordo com informações obtidas por agentes de trânsito, a motocicleta trafegava no sentido Aldeota/Bairro de Fátima quando o pneu dianteiro ficou preso nas juntas de dilatação da alça de acesso do viaduto à Av. Aguanambi. Uma sinalização provisória foi instalada no local para orientar os condutores.

O acidente deixou trânsito lento na região. As pessoas que passam pelo local diariamente sinalizaram o local com os veículos e alertaram sobre o risco do buraco que causou o acidente. Segundo denúncias da população, outras fissuras no solo também representam perigo no local. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada e atuou no controle de tráfego.

Em nota, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), informou que uma equipe será enviada ao local nesta terça-feira para a realização de reparos emergenciais.

Conforme o titular da pasta, André Daher, o órgão já licitou um contrato de recuperação estrutural do viaduto. Segundo o secretário, o processo deve ser finalizado na próxima semana.

“A intervenção definitiva necessitará de 20 dias de interrupção de trânsito na alça. Já estamos tratando com a Autarquia Municipal de Trânsito esse bloqueio, e também os contornos de trânsito necessários para garantir todos os acessos daquela localidade”, disse em vídeo.