» Moraes pede sessões extras para julgamento de Bolsonaro no STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, solicitou ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, que agende datas extras para o julgamento da tentativa de golpe de Estado, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus.

O julgamento do chamado “Núcleo 1” começou nesta terça-feira (2) e tinha mais três dias agendados para a análise. No entanto, Moraes pediu que o dia 11 seja acrescentado no calendário de julgamento.

O ministro Zanin já havia convocado sessões para os dias 9, 10 e 12 de setembro, no período da manhã. Agora, com o pedido de Moraes, o dia 11 também poderá ser reservado para votos dos ministros.

Além de Bolsonaro, o julgamento da trama golpista tem mais sete réus:

-Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;

-Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

-Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

-Augusto Heleno, ex-ministro de Segurança Institucional;

-Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;

-Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

-Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

A Primeira Turma da Corte, composta pelos ministros Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Flávio Dino, é responsável por analisar o caso e decidir se os acusados serão condenados ou absolvidos.