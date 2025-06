» Moraes determina prisão definitiva de Zambelli; deputada perdeu o mandato e pode ser extraditada

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes converteu, neste sábado (7), a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) de preventiva para definitiva.

Com isso, a parlamentar deve cumprir, de forma imediata e definitiva, a pena de 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023.

Como consequência, Carla perdeu o mandato de deputada. O magistrado determinou que o STF envie à Câmara dos Deputados a documentação do julgamento, para que a Mesa Diretora da Casa declare a extinção do mandato de Zambelli.

Na decisão, também se ordena que a Secretaria Judiciária do STF encaminhe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) os documentos necessários para solicitar a extradição da parlamentar.

FORAGIDA

Duas semanas após ser condenada a 10 anos de prisão, a deputada bolsonarista deixou o Brasil para morar na Europa, pois possui cidadania italiana, que teoricamente lhe garante o direito de residir lá e não ser mandada de volta ao Brasil.

Zambelli foi incluída na lista de procurados da Interpol, agência internacional que facilita a cooperação entre polícias de diferentes países. Considerada foragida política, ela pode ser presa fora do Brasil.

Zambelli é casada com o coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, secretário da Segurança Pública de Caucaia, no Ceará, município onde também concorreu à Prefeitura nas eleições de 2024. O coronel está licenciado do cargo para “acompanhar um parente doente”, sem especificar quem seria.