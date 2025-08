» Moraes compara atos de Eduardo Bolsonaro nos EUA à tentativa de golpe

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, comparou as atitudes do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nos Estados Unidos, à tentativa de golpe de Estado no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. A manifestação do ministro aconteceu durante a sessão de abertura, na manhã desta sexta-feira (1°).

Moraes afirmou que o modo de operação golpista é o mesmo. “Antes, acampamentos na frente dos quartéis, invasão na Praça dos Três Poderes. Para que houvesse, como mais de 500 réus confessaram, a convocação de GLO [Garantia da Lei e da Ordem] e as Forças Armadas, gerando uma comoção nacional e a possibilidade do golpe”, declarou o ministro.

“O modus operandi é o mesmo. Incentivo à taxação ao Brasil, incentivo à crise econômica, que gera crise social, que gera crise política. Para que novamente haja instabilidade social e a possibilidade de um novo ataque golpista”, acrescentou.

Moraes julgou a atuação do deputado Eduardo junto à Casa Branca, para prejudicar o ministro e conseguir a anistia para o pai, o ex-presidente e atual réu Jair Bolsonaro (PL). O ministro alega que são “traidores da pátria” aqueles que articulam medidas prejudiciais à economia do Brasil, porém não citou nominalmente nenhum dos Bolsonaro.

Na sessão, houve manifestação conjunta de ministros da Corte, após as sanções financeiras aplicadas contra Moraes pelo país norte-americano e oficialização das tarifas de 50% a diversos produtos que o Brasil comercializa com os Estados Unidos.

Além disso, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, declarou que a Corte tem contribuído decisivamente para a preservação da democracia. “E quem ganha as eleições, leva. Quem perde pode tentar ganhar nas eleições seguintes. E quem quer que ganhe, precisa respeitar as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos. Isso é uma democracia constitucional. A nossa causa; a nossa fé racional. E como toda fé sinceramente cultivada, não pode ser negociada”, afirmou o presidente do STF.

(Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)