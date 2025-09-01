» Moraes autoriza Lira a visitar Bolsonaro

Moraes autoriza Lira a visitar Bolsonaro

por Gabriele Reinaldo - 01/09/2025 às 19:04

Fotos: Fabio Rodrigues/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.

De acordo com a decisão, a visita deve ser realizada até às 18h desta segunda-feira (1º), na casa de Bolsonaro, localizada no Condomínio Solar de Brasília, no Distrito Federal.

O ministro também determinou que após a visita o carro de Arthur Lira seja revistado pela Polícia Federal. A medida segue as novas regras de segurança estabelecidas para evitar uma possível fuga de Bolsonaro.

RELEMBRE:

Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada por Moraes em agosto, após descumprir a medida cautelar que o impedia de usar, direta ou indiretamente, as redes sociais. Durante a prisão, as visitas a Bolsonaro devem ser autorizadas pelo ministro.

