Moraes autoriza investigação de ameaças contra Dino por voto em julgamento de Bolsonaro

Moraes autoriza investigação de ameaças contra Dino por voto em julgamento de Bolsonaro

por Gabriele Reinaldo - 02/10/2025 às 19:37

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de uma investigação para apurar ameaças feitas nas redes sociais contra o ministro Flávio Dino.

Além disso, Moraes também ordenou que as plataformas Meta, TikTok e Youtube forneçam, em até 48h, os dados cadastrais de 50 perfis que realizaram as ameaças.

A Polícia Federal (PF) pediu que o caso fosse analisado pela Corte. De acordo com a PF, as ameaças contra Flávio Dino têm ligação com a atuação de milícias digitais durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Dino, as ameaças contra sua vida e integridade física se intensificaram após seu voto a favor da condenação do ex-presidente Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista que levou aos atos de 8 de janeiro de 2023.

Dino denunciou o caso à Polícia Federal. O ministro anexou prints de publicações com xingamentos e incitações a ataques contra ministros e familiares, além de mensagens que incentivavam a destruição do prédio do STF.

💬 “Este inquérito foi instaurado em virtude da presença de indícios e significativas provas apontando a existência de uma organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e política, com a finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito. Do exame dos fatos narrados, verifico que, efetivamente, estão abrangidos pelo objeto desta investigação”, declarou Moraes.

Comportamento

Brasil é o quarto país com mais trabalhadores tristes ou raivosos na América Latina, diz pesquisa
Vagas

Prefeitura de Caucaia anuncia concurso público com mais de 1.900 vagas
Segurança

Advogada criminalista explica mudanças nas regras da nova lei da 'saidinha' de presos

