» Moraes autoriza investigação de ameaças contra Dino por voto em julgamento de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de uma investigação para apurar ameaças feitas nas redes sociais contra o ministro Flávio Dino.

Além disso, Moraes também ordenou que as plataformas Meta, TikTok e Youtube forneçam, em até 48h, os dados cadastrais de 50 perfis que realizaram as ameaças.

A Polícia Federal (PF) pediu que o caso fosse analisado pela Corte. De acordo com a PF, as ameaças contra Flávio Dino têm ligação com a atuação de milícias digitais durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Dino, as ameaças contra sua vida e integridade física se intensificaram após seu voto a favor da condenação do ex-presidente Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista que levou aos atos de 8 de janeiro de 2023.

Dino denunciou o caso à Polícia Federal. O ministro anexou prints de publicações com xingamentos e incitações a ataques contra ministros e familiares, além de mensagens que incentivavam a destruição do prédio do STF.

💬 “Este inquérito foi instaurado em virtude da presença de indícios e significativas provas apontando a existência de uma organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e política, com a finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito. Do exame dos fatos narrados, verifico que, efetivamente, estão abrangidos pelo objeto desta investigação”, declarou Moraes.