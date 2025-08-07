» Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de médicos particulares

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta quinta-feira (7), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba visita de seus médicos particulares.

Moraes atendeu a um pedido da defesa para que o ex-presidente seja atendido pelos médicos Cláudio Augusto Vianna Birolini, Luciana de Almeida Costa Tokarski, Erasmo Tokarski e Leandro Santini Echenique.

Na decisão, o ministro também determinou que, em caso de urgência, a defesa de Bolsonaro deverá comprovar, no prazo de 24 horas, a necessidade de eventual internação.

O ex-presidente enfrenta problemas de saúde na região do estômago desde a facada sofrida em 2018.

RELEMBRE:

Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada na segunda-feira (4), após descumprir medidas cautelares impostas por Moraes durante o julgamento da tentativa de golpe de Estado.